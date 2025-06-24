Путин подписал закон о переносе сроков оплаты ЖКУ: платить можно будет до 15 числа
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, который вносит изменения в сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Согласно новому закону, последний срок внесения платы за ЖКУ переносится с 10 на 15 число месяца. Соответствующий документ опубликован на сайте официальной публикации правовых актов.
Закон также предусматривает перенос срока предоставления платежных документов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг с 1 на 5 число месяца.
Помимо изменения сроков оплаты, закон предусматривает:
- По истечении 210 дней после официального опубликования закона, Федеральная служба судебных приставов России начнет размещать в ГИС ЖКХ информацию об исполнительных производствах, связанных с взысканием долгов по оплате ЖКУ.
- Оператор информационной системы обязан размещать в ГИС ЖКХ информацию об объектах государственного учета жилищного фонда, включая их технические характеристики и состояние, содержащуюся в разрешении на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома, дома блокированной застройки и размещенную на портале наш.дом.рф.
Закон вступит в силу 1 марта 2026 года.
С 1 июля 2025 года в Татарстане ожидается плановая индексация тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 17,5%.
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