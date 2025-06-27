В Казани сегодня проводят экспресс-тестирование на ВИЧ в парке Горького

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Сегодня в Казани проходит важная социальная акция: бесплатное и анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию. Об этом сообщили в Минздраве республики.

Специальный тест-мобиль работает с 13.00 до 17.00 в парке имени Горького. Он удобно расположен напротив стадиона «Трудовые резервы», что делает его легкодоступным для жителей и гостей города.

Акция проводится в рамках масштабного проекта «ТЕСТ НА ВИЧ — знаний больше, рисков меньше», направленного на повышение осведомленности населения о проблеме ВИЧ/СПИД и важности своевременной диагностики.

С сентября 2025 года в России введут профилактические медицинские осмотры, направленные на оценку репродуктивного здоровья детей.

Рената Валеева