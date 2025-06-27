Минниханов возглавил национальный рейтинг губернаторов за май-июнь 2025 года

Фото: Артем Дергунов

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил первую группу «Национального рейтинга губернаторов» по итогам мая-июня 2025 года. Исследование, основанное на заочном анкетировании, а также заочных и очных опросах представителей экспертного сообщества, представило анализ эффективности региональных лидеров.

Комментируя данный результат, журналист, политолог, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Малькевич отметил:

— Не устану повторять, что появление имени раиса Татарстана Рустама Минниханова в верхних строчках рейтинга эффективности губернаторов — не сенсация, а закономерное признание многолетней системной работы. Это не просто оценка текущих успехов, а вердикт исторической значимости его руководства республикой, — сказал он.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В свою очередь учредитель и директор юридической компании «Надеждин и партнеры» (г. Набережные Челны) Михаил Надеждин подчеркнул актуальные аспекты работы раиса:

— Рустам Минниханов активно встречается с иностранными делегациями. Татарстан — один из четырех пилотных регионов по внедрению исламского банкинга. Основная ставка по сотрудничеству — на Арабские Эмираты и другие страны Востока. Сейчас раис подписывает новые договоры на ПМЭФ, — сказал он.

Согласно опубликованным данным, вторую строчку рейтинга разделили мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Замыкают пятерку лидеров глава Якутии Айсен Николаев и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

В рейтинге эффективности глав регионов России по итогам мая раис Татарстана Рустам Минниханов занял второе место с оценкой 91%.

Рената Валеева