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Минниханов занял второе место в рейтинге эффективности глав регионов России

12:40, 03.06.2025
Минниханов занял второе место в рейтинге эффективности глав регионов России
Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

В рейтинге эффективности глав регионов России по итогам мая раис Татарстана Рустам Минниханов занял второе место с оценкой 91%. С разницей в показателе в 1% лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин с показателем 92%. Об этом сообщили в ПУЛ N3.

Рустам Минниханов продемонстрировал стабильность, увеличив свой показатель на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем. В рейтинге также подчеркивается, что его работа получила положительные отзывы от граждан, что отражается в коэффициенте WI (+1).

взято с сайта tatarstan.ru
  • Среди лидеров рейтинга Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (90%) и Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области (89%).
  • Аутсайдерами рейтинга в мае стали главы Нижегородской области Глеб Никитин (13%) и Дагестана Сергей Меликов (12%).

Напомним, что раис Татарстана возглавил национальный рейтинг губернаторов за январь — февраль 2025 года.

Анастасия Фартыгина

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