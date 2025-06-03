Минниханов занял второе место в рейтинге эффективности глав регионов России
В рейтинге эффективности глав регионов России по итогам мая раис Татарстана Рустам Минниханов занял второе место с оценкой 91%. С разницей в показателе в 1% лидером рейтинга стал мэр Москвы Сергей Собянин с показателем 92%. Об этом сообщили в ПУЛ N3.
Рустам Минниханов продемонстрировал стабильность, увеличив свой показатель на один пункт по сравнению с предыдущим месяцем. В рейтинге также подчеркивается, что его работа получила положительные отзывы от граждан, что отражается в коэффициенте WI (+1).
- Среди лидеров рейтинга Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга (90%) и Александр Дрозденко губернатор Ленинградской области (89%).
- Аутсайдерами рейтинга в мае стали главы Нижегородской области Глеб Никитин (13%) и Дагестана Сергей Меликов (12%).
Напомним, что раис Татарстана возглавил национальный рейтинг губернаторов за январь — февраль 2025 года.
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