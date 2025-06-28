Эксперты HR посоветовали читать отзывы при просмотрах вакансий

В первую очередь специалисты советуют обращать внимание на достоверность отзывов

Фото: Мария Зверева

Для поиска хорошей работы требуется не только читать отзывы при просмотре самой вакансии, но и изучать отзывы о компании на сайтах и в соцсетях, считают эксперты hh.ru.

Чтобы не столкнуться с недостоверными отзывами нужно ориентироваться на крупные площадки по найму персонала, которые работают с ними и могут позволить полноценную и качественную модерацию отзывов.

Среди важных вопросов на которые могут ответить отзывы при поиске работы специалисты выделяют политику той или иной компании, выполнение работодателем своих обязательств и условий, а также понимание стиля работы в организации, уровень комфорта и оснащенности рабочих мест, офиса и перспективы развития в компании для будущего сотрудника.

Ранее сообщалось, что в Казани зафиксировали исторический минимум по безработице.

Дарья Сайфиева