«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Алексеем Пустозеровым на один сезон

Форвард перешел в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева» в 2024 году

Фото: Динар Фатыхов

Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Алексеем Пустозеровым еще на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба казанской команды.



«Ак Барс» купил форварда у «Салавата Юлаева» в 2024 году.

В минувшем сезоне хоккеист провел 27 матчей, набрав 9 (3+6) очков. В плей-офф он сыграл в восьми матчах и набрал 2 (1+1) очка.

Ранее «Ак Барс» продлил контракт с защитником Алексеем Марченко.

Дарья Сайфиева