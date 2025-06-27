«Ак Барс» продлил контракт с нападающим Алексеем Пустозеровым на один сезон
Форвард перешел в «Ак Барс» из «Салавата Юлаева» в 2024 году
Хоккейный клуб «Ак Барс» продлил контракт с нападающим Алексеем Пустозеровым еще на один сезон. Об этом сообщила пресс-служба казанской команды.
«Ак Барс» купил форварда у «Салавата Юлаева» в 2024 году.
В минувшем сезоне хоккеист провел 27 матчей, набрав 9 (3+6) очков. В плей-офф он сыграл в восьми матчах и набрал 2 (1+1) очка.
Ранее «Ак Барс» продлил контракт с защитником Алексеем Марченко.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.