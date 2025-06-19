Спрос на долгосрочную аренду квартир в Казани вырос на 2% год к году

Фото: Максим Платонов

Предложение квартир для долгосрочной аренды в столице Татарстана увеличилось на 67% по сравнению с маем 2024 года. Рост предложения наблюдается во всех сегментах: однокомнатные (+74%), двухкомнатные (+53%), трехкомнатные (+67%) квартиры и студии (+73%). Об этом «Реальному времени» сообщили в «Авито Недвижимость».

Несмотря на значительный рост предложения, общий спрос на долгосрочную аренду в Казани увеличился незначительно — всего на 2%. Аналогичная динамика наблюдается и в сегменте однокомнатных квартир (+2%).

Структура предложения в Казани выглядит следующим образом: однокомнатные квартиры составляют 46% от общего числа объектов, двухкомнатные — 34%, трехкомнатные — 11%, а студии — 8%.

Реальное время / realnoevremya.ru

Средняя стоимость долгосрочной аренды квартиры в Казани в мае 2025 года составила 35 тысяч рублей в месяц. Цены на аренду в городе остаются относительно стабильными, в то время как в других городах-миллионниках, таких как Москва и Сочи, наблюдалось снижение стоимости.

35% россиян испытывают нехватку пространства в своем жилье, а 13% ощущают сильную стесненность. Особенно остро проблема стоит среди молодых людей 25—34 лет (24%) и граждан с высоким доходом (22%).

Рената Валеева