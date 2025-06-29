Три из 10 компаний Казани планируют повысить зарплаты сотрудникам

Повышали оклады персоналу менее полугода назад 56% опрошенных работодателей

Фото: Михаил Захаров

Среди опрошенных компаний три из 10 рассказали, что планируют в ближайшее время повысить зарплаты своим сотрудникам. Об этом свидетельствуют данные сервиса SuperJob.

Повышали оклады персоналу менее полугода назад 56% опрошенных работодателей.

Еще 27% проводили индексацию зарплат от полугода до года назад. Только 4% предприятий не повышали оклады сотрудников больше двух лет.

HR-менеджеры рассказали, что за последний месяц лишь 3% компаний в Казани задерживали зарплату своим сотрудникам. Больше всего таких случаев в этом году было в марте (7%).

По данным Росстата, задолженность по выплате зарплат в России на конец мая 2025 года составила 1,7 млрд рублей.







Дарья Сайфиева