Задолженность по зарплате в России к концу мая достигла 1,7 млрд рублей

Фото: Артем Дергунов

По данным Росстата, суммарная задолженность по выплате заработной платы в России на конец мая 2025 года составила 1,7 млрд рублей. Эта цифра демонстрирует значительный рост как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с аналогичным периодом прошлого года.

Так, задолженность увеличилась на 180,4 млн рублей (12,2%) по сравнению с апрелем 2025 года. Еще более тревожной является динамика год к году: суммарная невыплаченная зарплата выросла на 1,2 млрд рублей, что означает трехкратное увеличение показателя (в 3,4 раза).

Анализ данных по годам возникновения задолженности показывает, что большая часть причитающихся выплат образовалась в текущем, 2025 году — 801,7 млн рублей (48,2% от общей суммы). Долги, накопившиеся в 2024 году, составляют 485,4 млн рублей (29,2%), а задолженность, образовавшаяся до начала 2024 года, оценивается в 375,2 млн рублей (22,6%).

Несмотря на общий рост задолженности, Росстат отмечает, что доля работников обследуемых организаций, перед которыми имеется задолженность по заработной плате, остается незначительной — менее 1%.

Наибольшее количество работников, столкнувшихся с невыплатой зарплаты, приходится на сферу строительства, где этот показатель составляет 46,8%. Далее следуют обрабатывающие производства с 11,5% работников. Сфера водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений также демонстрирует высокую долю — 9,3%.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

За ними следуют деятельность по операциям с недвижимым имуществом (7,6%), транспортировка и хранение (6,5%), а также деятельность профессиональная, научная и техническая (5,7%). Менее значительные доли работников, столкнувшихся с невыплатой зарплаты, зафиксированы в добыче полезных ископаемых (4,9%), сельском, лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве (3,8%), деятельности в области информации и связи (2,1%).

Остальные отрасли экономики показывают минимальные значения задолженности по заработной плате: обеспечение электрической энергией, газом и паром, кондиционирование воздуха (0,6%), торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов (0,4%), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (0,3%), деятельность финансовая и страховая (0,2%), образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение и предоставление прочих видов услуг (по 0,1%).

Рената Валеева