Житель Татарстана погасил долг в 400 тыс рублей после ареста его автомобиля за 14 нарушений

Фото: Артем Дергунов

В Балтасинском районе Татарстана судебные приставы обнаружили Hyundai Elantra местного жителя, который имел 14 исполнительных производств. Общая задолженность гражданина превышала 400 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП России.

Перед тем как арестовать машину, приставы уведомили должника о предстоящей процедуре. Они объяснили, что если долг не будет погашен, автомобиль выставят на торги. Осознав серьезность ситуации, мужчина решил погасить всю сумму в срок.

Благодаря быстрой реакции приставов и ответственному подходу должника, все исполнительные производства были закрыты, а взыскатели получили свои деньги.

Также сегодня произошел необычный случай: судебный пристав Регина Сираева поймала должника по алиментам, который сам подвез ее до отдела. Инцидент произошел в Альметьевске: пристав вызвала такси и узнала в водителе злостного неплательщика.

Анастасия Фартыгина