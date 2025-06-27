В Татарстане должник по алиментам сам подвез пристава до суда

Фото: Максим Платонов

В Татарстане произошел необычный случай: судебный пристав Регина Сираева поймала должника по алиментам, который сам подвез ее до отдела. Инцидент произошел в Альметьевске: пристав вызвала такси и узнала в водителе злостного неплательщика.

— Пока мужчина уверенно вел машину, пристав проверила его через базу. Бинго — это он, тот самый неуловимый, который любил повторять: «Вы меня никогда не найдете», — рассказали в главном управлении Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) России.

На месте должник не смог погасить долг в 165 тыс. рублей. В результате его автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а к сумме долга добавились расходы на транспортировку и хранение машины.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Регина Сираева рассказала: «Когда автомобиль подъехал, я сразу узнала мужчину, я хорошо запоминаю лица». Однако адвокат Виктория Шевцова подчеркнула, что подобные случаи редки. По ее словам, приставы не всегда могут запомнить всех должников из-за большого объема работы.

— Вероятно, это либо только приступивший к работе пристав, либо стечение обстоятельств, — добавила она.

Шевцова также уточнила, что в крупных городах подобные методы поиска должников чаще применяются взыскателями и их адвокатами, что могло бы помочь улучшить ситуацию с долгами по алиментам.

Накануне приставы Татарстана взыскали 70 млн рублей алиментов за две недели.



Анастасия Фартыгина