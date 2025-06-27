Казанские ученые разработали антистресс-терапию для озимой пшеницы

Фото: Динар Фатыхов

Ученые из Казани создали новую технологию, которая помогает повысить урожайность озимой пшеницы. Метод основан на опрыскивании посевов специальными биостимуляторами в период колошения. Это позволяет увеличить урожайность на 6-13% и улучшить содержание клейковины в зерне на 1,6-4,2%. Об этом сообщили в информагентстве «Зерно Он-Лайн».

По словам профессора Казанского ГАУ Марата Амирова, «биостимуляторы не являются удобрениями или лекарствами — они помогают растению мобилизовать собственные ресурсы для борьбы со стрессом и лучшего усвоения питательных веществ». Эти добавки действуют как витамины для человека: они не лечат болезни, но помогают справляться с нагрузками.

Реальное время / realnoevremya.ru

Технология была протестирована в Татарстане с 2021 по 2023 годы на трех популярных сортах озимой пшеницы: «скипетр», «марафон» и «фотинья». Например, у сорта «марафон» урожайность увеличилась с 7,03 до 8,01 тонны с гектара.

Одним из основных преимуществ метода является то, что растения получают необходимые добавки через листья в критический момент их роста. Это помогает им быть более устойчивыми к неблагоприятным условиям и обеспечивает высокий урожай без снижения его количества.

Напомним, что в Татарстане завершилась посевная кампания. Зерновые занимают 50% всех посевных площадей. В этом сегменте представлены пшеница, рожь, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), ячмень и гречиха.

Анастасия Фартыгина