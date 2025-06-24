Зерновые культуры заняли половину посевных площадей в Татарстане
В Татарстане завершилась посевная кампания. Зерновые занимают 50% всех посевных площадей, об этом сообщили в Татарстанстате. В этом сегменте представлены пшеница, рожь, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), ячмень и гречиха.
- Кормовые культуры составляют 28% посевов, включая корнеплоды, кукурузу и травы.
- Технические культуры, в основном сахарная свекла, занимают 20% полей.
- Картофель и овощи составляют лишь 2% от общего объема посевов.
Напомним, что в Татарстане из-за дефицита и дороговизны картофеля увеличили его посевные площади. Под культуру отвели 5,6 тыс. гектаров, или на 1,2 тысячи га больше, чем обычно. Вся посевная кампания обошлась республике в 42 млрд рублей.
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