Зерновые культуры заняли половину посевных площадей в Татарстане

Фото: Роман Хасаев

В Татарстане завершилась посевная кампания. Зерновые занимают 50% всех посевных площадей, об этом сообщили в Татарстанстате. В этом сегменте представлены пшеница, рожь, тритикале (гибрид пшеницы и ржи), ячмень и гречиха.

Кормовые культуры составляют 28% посевов, включая корнеплоды, кукурузу и травы.

Технические культуры, в основном сахарная свекла, занимают 20% полей.

Картофель и овощи составляют лишь 2% от общего объема посевов.

Напомним, что в Татарстане из-за дефицита и дороговизны картофеля увеличили его посевные площади. Под культуру отвели 5,6 тыс. гектаров, или на 1,2 тысячи га больше, чем обычно. Вся посевная кампания обошлась республике в 42 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина