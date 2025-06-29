Казанцы стали в семь раз чаще пользоваться услугами сварщиков

Также автомобили на 65% чаще стали диагностировать перед покупкой

Фото: Максим Платонов

Наиболее востребованной услугой у владельцев автомобилей в Казани оказалась сварка. Спрос на нее в годовом выражении вырос в 7,3 раза. Об этом сообщает сервис «Авито Услуги».

Также в 2,7 раза увеличился спрос на «покраску в хамелеон», «ремонт порогов», «замену или ремонт бампера».

Кроме того, будущие покупатели автомобилей на 65% чаще стали диагностировать машины перед приобретением. Число предложений по проверке автомобилей также с мая 2024 года увеличилось на 94%.

Ранее сообщалось, что в России вырос спрос на краткосрочные полисы ОСАГО.

Дарья Сайфиева