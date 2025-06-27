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Ветеран СВО Игорь Головатик возглавил НПО «Орион» в Роскосмосе

10:35, 27.06.2025

Игорь Головатик, ветеран специальной военной операции (СВО), стал новым гендиректором НПО «Орион», которое входит в структуру Роскосмоса. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Головатик — выпускник Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и доброволец в ракетно-космической отрасли. Он служил в разведывательно-диверсионной бригаде «Александр Невский» в зонах СВО.

НПО «Орион» занимается разработкой бортовых комплексов, систем передачи данных и управления для космических аппаратов. Организация отвечает за проектирование и создание специального оборудования, а также программное обеспечение для центров управления полетами.

Напомним, что в России планируется строительство частного космодрома для запуска спутников. В запуске первых пяти спутников примут участие специалисты из австралийской компании, которая специализируется на запусках малых спутников.

Анастасия Фартыгина

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