В России планируется строительство частного космодрома для запуска спутников

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Компания Inter Global Game (IGG) собирается построить в России частный космодром, который позволит запустить как минимум 80 малых спутников, сообщило РИА «Новости».

— Мы планируем построить частный космодром, который обеспечит доступ в космос благодаря ракетам и спутникам, разработанным и произведенным здесь, — сказал основатель IGG Дмитрий Антонычев.

Новый стартовый комплекс станет важной площадкой для внедрения спутниковых технологий в области связи, при дистанционном зондировании Земли и управлении водными ресурсами.

Частный космодром необходим для реализации проекта Noy Space Technologies, который предполагает вывод на низкую орбиту более 80 спутников. Эти спутники будут предоставлять услуги как для частных компаний, так и для государственных нужд.

Место строительства космодрома и подробности о ракетах, которые будут использоваться для запусков, пока не раскрыты. Однако проект направлен на обеспечение связи в труднодоступных регионах Арктики и Дальнего Востока, а также на координацию аварийно-спасательных служб.

В запуске первых пяти спутников примут участие специалисты из австралийской компании, которая специализируется на запусках малых спутников. В дальнейшем они будут консультировать IGG по вопросам строительства спутников.

Также «Роскосмос» объявил о масштабных планах освоения космоса. Главная задача — создание первой в мире ядерной электростанции на Луне, которая станет основой для будущих лунных баз.



Анастасия Фартыгина