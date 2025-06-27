Межрегиональный диалог профсоюзов: на «Казэнерго» встретились молодежные лидеры

В Казани прошел круглый стол советов Татарстанской республиканской профсоюзной организации работников жизнеобеспечения и Общественной организации «Профсоюз муниципальных работников Москвы»

Фото: предоставлено АО «Казэнерго»

26 июня в Казани на базе АО «Казэнерго» прошел круглый стол по обмену опытом работы молодежных советов предприятий и организаций профсоюзов отрасли жизнеобеспечения. Главной целью мероприятия стало развитие сотрудничества между молодежными советами Татарстанской республиканской профсоюзной организации работников жизнеобеспечения, куда входит молодежный актив «Казэнерго», и Общественной организации «Профсоюз муниципальных работников Москвы».

предоставлено АО «Казэнерго»

В мероприятии приняли участие представители различных организаций. Московскую делегацию возглавил Олег Александрович Шильберг, заведующий отделом молодежной работы и социальных программ Московской городской организации «Общественная организация профсоюз муниципальных работников Москвы». Татарстанскую сторону представляли Ольга Александровна Круглова, председатель Татарстанской республиканской профсоюзной организации работников жизнеобеспечения.



— Подобные мероприятия важны не только для АО «Казэнерго», но и для всей отрасли жизнеобеспечения. Укрепление межрегионального сотрудничества и обмен опытом между молодежными профсоюзными организациями — это одна из приоритетных задач для нас, — прокомментировал генеральный директор АО «Казэнерго» Фанис Нурмухаметов.

Этот первый форум совместным решением провели на базе производственного объединения «Казэнерго».

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