Госдума расширила полномочия ГАИ по отзыву водительских прав

Госдума сегодня приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, значительно расширяющий полномочия ГАИ по отзыву водительских удостоверений. Нововведение позволит аннулировать права водителей, у которых в ходе обычных диспансеризаций или внеочередных медицинских осмотров будут обнаружены медицинские противопоказания к управлению транспортным средством. Об этом пишет ТАСС.

Действующее законодательство обязывает водителей проходить медосвидетельствование раз в 10 лет при замене водительского удостоверения. Авторы законопроекта аргументировали необходимость изменений тем, что за этот длительный период у водителя могут развиться заболевания, делающие управление автомобилем небезопасным.

В соответствии с принятым законом, если в ходе диспансеризации или медосмотра будут выявлены медицинские противопоказания, водитель будет направлен на внеочередное медицинское освидетельствование. На его прохождение отводится три месяца, в течение которых водитель сохраняет право управления транспортным средством. Однако неявка на освидетельствование в установленный срок повлечет за собой автоматический отзыв водительского удостоверения.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Результаты внеочередного освидетельствования будут передаваться в МВД, где и будет принято окончательное решение о лишении водителя права управления транспортным средством.

Законопроект предусматривает возможность восстановления прав в случае, если состояние здоровья водителя улучшится и медицинские противопоказания исчезнут. Для этого необходимо будет пройти очередное медосвидетельствование, которое подтвердит отсутствие противопоказаний к вождению.

Рената Валеева