Россия не собирается отказываться от параллельного импорта

Этот механизм обеспечивает предприятия необходимыми комплектующими, напомнили в Минпромторге РФ

Механизм параллельного импорта в России не намерены запрещать, заявили в Минпромторге РФ. Об этом сообщает РИА «Новости».



— Решения по сокращению перечня будут приниматься исходя из насыщения рынка такой продукцией отечественного производителя или из дружественных стран, — сказано в сообщении.

В ведомстве напомнили, что параллельный импорт обеспечивает предприятия необходимыми комплектующими и изделиями.

Ранее замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов отмечал, что механизм параллельного импорта в России нужно продлить на 2026 год.

Механизм параллельного импорта в России ввели в 2022 году после ухода иностранных брендов с отечественного рынка для ввоза в страну товаров без разрешения производителя.



Дарья Сайфиева