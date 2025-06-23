В России предложили продлить параллельный импорт на 2026 год

С таким предложением выступил Минпромторг РФ

Фото: Максим Платонов

Механизм параллельного импорта в России нужно продлить на 2026 год, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Об этом сообщает РИА «Новости».

— Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим , — сказал чиновник.

Механизм параллельного импорта в России ввели в 2022 году после ухода иностранных брендов с отечественного рынка. Он предполагает ввоз в страну товаров без разрешения производителя.

Ранее сообщалось, что в рамках импортозамещения в России ищут производителей 43 жизненно важных медицинских препаратов.

Дарья Сайфиева