В России предложили продлить параллельный импорт на 2026 год
С таким предложением выступил Минпромторг РФ
Механизм параллельного импорта в России нужно продлить на 2026 год, заявил замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов. Об этом сообщает РИА «Новости».
— Пока таких решений не принято, однако Минпромторг считает, что данный механизм должен быть продлен на 2026 год. Соответствующие предложение мы подготовим , — сказал чиновник.
Механизм параллельного импорта в России ввели в 2022 году после ухода иностранных брендов с отечественного рынка. Он предполагает ввоз в страну товаров без разрешения производителя.
Ранее сообщалось, что в рамках импортозамещения в России ищут производителей 43 жизненно важных медицинских препаратов.
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