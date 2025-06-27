После укусов клещей к медикам обратилось 7,1 тыс. татарстанцев
Больше всего среди пострадавших от насекомых жителей Казани
После присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 7,1 тыс. жителей Татарстана. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.
Больше всего пострадавших от укусов насекомых в Казани (2 403 человека). В Набережные Челнах зарегистрировано 803 случая. А в Нижнекамском районе за медпомощью после присасывания клещей обратилось 512 человек.
Также у татарстанцев зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита после отдыха в Башкирии.
В Роспотребнадзоре республики напомнили, что обработку от клещей провели в местах размещения летних оздоровительных учреждений, парках и скверах.
Ранее в ведомстве предупреждали об увеличении количества обращений из-за укусов клещей.
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