После укусов клещей к медикам обратилось 7,1 тыс. татарстанцев

Больше всего среди пострадавших от насекомых жителей Казани

Фото: Татьяна Демина

После присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 7,1 тыс. жителей Татарстана. Об этом сообщает Роспотребнадзор республики.

Больше всего пострадавших от укусов насекомых в Казани (2 403 человека). В Набережные Челнах зарегистрировано 803 случая. А в Нижнекамском районе за медпомощью после присасывания клещей обратилось 512 человек.

Также у татарстанцев зарегистрировано два случая иксодового клещевого боррелиоза и один случай клещевого энцефалита после отдыха в Башкирии.

В Роспотребнадзоре республики напомнили, что обработку от клещей провели в местах размещения летних оздоровительных учреждений, парках и скверах.

Ранее в ведомстве предупреждали об увеличении количества обращений из-за укусов клещей.



Дарья Сайфиева