В Татарстане на 2% вырос пассажиропоток пригородных поездов

В Татарстане наблюдается рост пассажирских перевозок пригородными поездами. В январе — мае 2025 года более 2,5 млн человек воспользовались услугами Горьковской железной дороги, что на 2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.



Наибольшее количество пассажиров отправлялось со станций:

Казань (433 тыс. человек, +3,3%);

Ометьево-2 (142 тыс., +2,7%);

Компрессорный (140 тыс., +1,5%).

Также отмечен рост на станции Вахитово, где количество пассажиров увеличилось на 7,5%, составив 68 тыс. человек.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В рамках XVI Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», который проходил с 13 по 18 мая, Горьковская магистраль совместно с ППК «Содружество» перевезла более 16 тыс. пассажиров. Из них свыше 4,1 тыс. составили аккредитованные участники, волонтеры и организаторы форума.

Для удобства пассажиров к МВЦ «Казань Экспо» было назначено 14 дополнительных поездов. На маршруте Казань — Аэропорт — Казань курсировали 34 поезда с интервалом в один час, что способствовало удвоению пассажиропотока в дни форума.

Также в связи с традиционно высоким спросом на пассажирские перевозки в летний период Горьковская железная дорога (ГЖД) назначает дополнительные рейсы поезда № 273/274 по маршруту Казань — Москва.



Анастасия Фартыгина