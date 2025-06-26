Горьковская железная дорога назначит дополнительные поезда между Казанью и Москвой на летний период

Фото: Артем Дергунов

В связи с традиционно высоким спросом на пассажирские перевозки в летний период Горьковская железная дорога (ГЖД) назначает дополнительные рейсы поезда № 273/274 по маршруту Казань — Москва. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса республики.

Дополнительные составы будут курсировать в отдельные даты, обеспечивая удобное сообщение:

Из Казани в Москву (поезд № 273) отправления запланированы на 26 июня, 10 и 20 июля, а также 3 и 21 августа. Отправление из столицы Татарстана — в 16.30, прибытие на Казанский вокзал Москвы — на следующий день в 05.30.

Из Москвы в Казань (поезд № 274) рейсы назначены на 27 июня, 11 и 21 июля, 4 и 22 августа. Отправление с Казанского вокзала Москвы — в 16.15, прибытие в Казань — на следующие сутки в 05.05.

В пути следования предусмотрены остановки на крупных станциях: Зеленый Дол, Канаш, Сергач, Арзамас 2, Муром и других, что обеспечит удобство для пассажиров из прилегающих регионов.

Казань вошла в десятку самых востребованных направлений на осенний период.



Рената Валеева