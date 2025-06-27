В России строительной отрасли потребуется 789 тыс. человек до 2030 года

Самыми востребованными станут квалифицированные рабочие и специалисты высшего уровня квалификации

Фото: Артем Дергунов

К 2030 году строительной отрасли России потребуется почти 789 тыс. рабочих. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ФГБУ «ВНИИ труда» Министерства труда и социальной защиты.

Сейчас в России 6,8 млн человек работают в сфере строительства. В будущем самыми востребованными будут квалифицированные рабочие и специалисты высшего уровня квалификации.

По предварительным данным, промышленности, строительству и транспорту к 2030 году потребуется 340,3 тыс. квалифицированных рабочих и примерно 144 тыс. специалистов высшего уровня квалификации для новых и замещающих позиций.



Ранее сообщалось, что число граждан из Северной Кореи на российских стройках к концу 2025 года вырастет более чем в три раза.

Дарья Сайфиева