К концу года число строителей из КНДР в России может вырасти до 50 тыс.

Их число на стройках России вырастет более чем втрое

Фото: Максим Платонов

Число граждан из Северной Кореи на российских стройках к концу года вырастет более чем в три раза, достигнув 50 тыс. человек, заявил глава совета директоров девелоперской группы Eskadra Павел Беленец. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас на стройках России трудится около 15 тыс. работников из Северной Кореи. При этом были поданы уже 153 тыс. заявки на строителей из КНДР.

Павел Беленец отметил высокую эффективность северокорейских рабочих, которые трудятся по 12-16 часов в сутки и имеют только один выходной день.

Ранее в Минстрое России сообщили, что экономика некоторых строительных проектов в в стране находится в трудном положении.

Дарья Сайфиева