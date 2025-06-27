В Госдуме предложили создать платформу «Спорт с папой» для совместных занятий отцов и детей

Фото: Динар Фатыхов

В Госдуме России обсуждают идею создания федеральной платформы «Спорт с папой». Депутат Амир Хамитов из партии «Новые люди» предложил эту инициативу, чтобы вовлечь отцов в совместные занятия спортом с детьми на базе школ и спортивных учреждений, пишет РИА «Новости».

По словам Хамитова, цель программы — не только физическая активность, но и укрепление семейных связей.

— Совместные тренировки помогают выстраивать личный контакт, развивают командный дух, формируют дисциплину и уважение к правилам, — подчеркнул он.

Депутат подчеркнул, что участие отцов в жизни детей должно стать нормой не только дома, но и на спортивной площадке. Это, по его мнению, может служить профилактикой асоциального поведения и мотивировать родителей вести более активный образ жизни.

Хамитов уверен, что проект «Спорт с папой» поможет развивать массовый спорт и формировать здоровое поколение. Он надеется, что инициатива найдет поддержку в регионах по всей стране.

Анастасия Фартыгина