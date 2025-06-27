В Татарстане за сутки зарегистрировано 13 пожаров, в том числе в жилом секторе

Восемь пожаров произошло в жилом секторе

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За минувшие сутки, 26 июня, подразделения Государственной противопожарной службы Татарстана зарегистрировали 13 пожаров, восемь из которых произошли в жилом секторе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Кроме того, за прошедшие сутки пожарные совершили 13 выездов по ложным вызовам и девять раз выезжали на взаимодействие с другими службами.

Девять раз спасатели привлекались для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.

В России за сутки было потушено 53 лесных пожара в 12 регионах.



Дарья Сайфиева