В России было потушено 53 лесных пожара в 12 регионах

За прошедшие сутки в России было потушено 53 лесных пожара в 12 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 109 лесных пожаров в 11 регионах страны.

К ликвидации возгораний привлечены:

3 686 человек личного состава;

485 единиц техники;

32 воздушных судна.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействованы 69 воздушных судов.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 063 сотрудника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов регионов.





В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 45 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.



Анастасия Фартыгина