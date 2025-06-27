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В России было потушено 53 лесных пожара в 12 регионах

09:01, 27.06.2025
В России было потушено 53 лесных пожара в 12 регионах
Фото: создано с помощью нейросети Kandinsky

За прошедшие сутки в России было потушено 53 лесных пожара в 12 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 109 лесных пожаров в 11 регионах страны.

К ликвидации возгораний привлечены:

  • 3 686 человек личного состава;
  • 485 единиц техники;
  • 32 воздушных судна.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействованы 69 воздушных судов.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 1 063 сотрудника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в четырех регионах, особый противопожарный режим действует в 45 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина

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