В Казани пройдет XI Международная театральная олимпиада

Фото: Динар Фатыхов

В Казани в новом здании Камала пройдет XI международная театральная олимпиада. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Минкульта Татарстана.

Олимпиада представляет собой большой форум, который проводится с 1990-х годов два раза в год. Ее президентом является греческий режиссер Теодорос Терзопулос.

Олимпиада способствует интеграции разных театральных школ и выстраиванию диалога между творческими деятелями всех стран. В России событие проводили два раза: в 2001 году в Москве и в 2019-м — в Санкт-Петербурге. В 2023-м ее организовали в Будапеште.



Напомним, в этом году в новом здании театра также пройдет 31-я церемония «Золотой маски». Об этом заявил народный артист России, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова и театра «Современник» Владимир Машков.



Елизавета Пуншева