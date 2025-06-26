Более 8 тыс. татарстанцев ушли служить на СВО по контракту с начала года

Каждому контрактнику положена выплата 2,5 млн рублей

Фото: Максим Платонов

С начала 2025 года более 8 тысяч жителей Татарстана ушли на службу по контракту в зону специальной военной операции. Об этом сообщил начальник пункта отбора в Казани Андрей Козлов.

Он напомнил, что в Татарстане при заключении контракта военнослужащим, включая тех, кто вступает в Африканский корпус, положена выплата 2,5 млн рублей и полное обмундирование. Также ежемесячно таким военнослужащим выплачивают 210 тыс. рублей.



Заместитель министра труда, занятости и социальной защиты Татарстана Наталья Бутаева отметила, что для каждой семьи контрактников, где имеются дети до 18 лет, на каждого из них положены выплаты 20 тыс. рублей.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— В 2025 году гражданам, проходящим военную службу по контракту в батальонах «Алга», «Тимер» и «Батыр», будет предоставлена единовременная денежная выплата в размере 360 тыс. рублей, — добавила она.



Также с 1 декабря 2025 года было прекращено 1 640 производств на сумму 138 миллионов рублей в отношении 460 должников в Татарстане, заключивших контракт на военную службу в зоне СВО.

Ранее президент России Владимир Путин поручил внести срочные изменения в нормативно-правовую базу, чтобы избежать ситуаций, когда семьи погибших участников СВО, состоящие в очереди на получение жилья, теряют на него право.





Дарья Сайфиева