Верховный лидер Ирана Хаменеи поздравил народ с «победой над порочным сионистским режимом»

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи поздравил народ страны с «победой в конфликте с Израилем», назвав его «порочным сионистским режимом». Соответствующее заявление было опубликовано на официальной странице его пресс-службы в социальной сети X (бывший Twitter).

— Поздравляю с победой над порочным сионистским режимом, — приводит слова аятоллы его пресс-служба.

Конфликт, начавшийся 13 июня с израильской операции против Ирана в связи с обвинениями в реализации исламской республикой тайной военно-ядерной программы, сопровождался воздушными бомбардировками и действиями диверсионных групп, нацеленных на иранские атомные объекты, военное командование и видных ученых-ядерщиков.

Иран, отрицая обвинения, предпринял ответные действия. В течение 12 дней стороны обменивались ударами.

Рената Валеева