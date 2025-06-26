Власти Альметьевска предупредили о перекрытии дорог в День молодежи
Власти Альметьевского района предупредили жителей и гостей города о временном перекрытии движения по ряду улиц 28 июня. Меры вводятся в связи с празднованием Дня молодежи и будут действовать с 6.00 до 23.00.
Как сообщается в официальном телеграм-канале районной администрации, движение будет полностью перекрыто по следующим участкам:
- ул. Ленина (от ул. Радищева до ул. М. Джалиля);
- ул. Тимирязева (от ул. Радищева до ул. М. Джалиля);
- ул. Гагарина (с выездами со дворов).
Для объезда перекрытых участков будут организованы альтернативные маршруты. Водителям рекомендуется использовать улицы М. Джалиля, Белоглазова, Радищева, Лермонтова.
28 июня по всей России пройдет День молодежи — праздник отмечается ежегодно в последнюю субботу июня. Однако свои коррективы внесли атаки БПЛА.
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