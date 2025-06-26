Власти Альметьевска предупредили о перекрытии дорог в День молодежи

Фото: Мария Зверева

Власти Альметьевского района предупредили жителей и гостей города о временном перекрытии движения по ряду улиц 28 июня. Меры вводятся в связи с празднованием Дня молодежи и будут действовать с 6.00 до 23.00.

Как сообщается в официальном телеграм-канале районной администрации, движение будет полностью перекрыто по следующим участкам:

ул. Ленина (от ул. Радищева до ул. М. Джалиля);

ул. Тимирязева (от ул. Радищева до ул. М. Джалиля);

ул. Гагарина (с выездами со дворов).

Для объезда перекрытых участков будут организованы альтернативные маршруты. Водителям рекомендуется использовать улицы М. Джалиля, Белоглазова, Радищева, Лермонтова.

28 июня по всей России пройдет День молодежи — праздник отмечается ежегодно в последнюю субботу июня. Однако свои коррективы внесли атаки БПЛА.



Рената Валеева