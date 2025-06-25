Садыков о Дне молодежи в Казани: «Если будут угрозы, то сценарии реагирования уже разработаны»

Фото: Артем Дергунов

«Вас настолько много, давайте будем разделять на две площадки»

28 июня по всей России пройдет День молодежи — праздник отмечается ежегодно в последнюю субботу июня. В Казани он состоится сразу на двух площадках — в экстрим-парке «Урам» и в парке Горького.

— Наши коллеги из силовых органов говорят: «Вас настолько много, столько посетителей, что давайте уже будем разделять на две площадки этот большой праздник. Вы уже не умещаетесь по всем требованиям. Мы сказали: «Окей». Мы за то, чтобы молодежь была в первую очередь в безопасности, чтобы им было комфортно и удобно. Поэтому такое решение было принято, — заявил министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков на пресс-бранче.

Напомним, что звездным гостем Дня молодежи в Казани станет певица Дора. Ее выступление пройдет вечером на главной сцене фестиваля в парке имени Горького. Основные события развернутся в экстрим-парке «Урам», где гостей ждут интерактивные зоны, лекции, спортивные шоу и множество других активностей. День молодежи пройдет под общей темой «Знай, люби, гордись, приумножай» и объединит различные направления, интересные современной молодежи.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В программе фестиваля экстремальные соревнования, мастер-классы по черлидингу, встречи с продюсерами, психологами и руководителями вузов. Особое внимание уделят развитию талантов и карьерным возможностям. Молодежь сможет посетить выставки работодателей, поучаствовать в панельных дискуссиях и увидеть арт-проекты. Фестиваль покажет, как молодые люди не только пользуются возможностями, но и создают новые, принося пользу обществу через поддержку в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и программы «Лето в Татарстане».

«Все риски просчитаны»

В каждом муниципальном образовании будет проводиться День молодежи. Однако свои коррективы внесли атаки БПЛА. В Елабуге уже перенесли несколько массовых мероприятий. Это решение напрямую связано с трагическими событиями, произошедшими 15 июня. Напомним, в этот день Елабуга подверглась атаке вражескими беспилотниками. В результате уничтожения БПЛА обломки упали на здание КПП автомобильного завода в Елабужском районе, что привело к гибели двух человек и ранениям 12.

На фоне этого появились слухи, что в Елабуге решили полностью отказаться и от проведения Дня молодежи.

— Праздник Дня молодежи там не отменили. Программу просто сократили, — пояснил «Реальному времени» Ринат Садыков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также он прокомментировал возможность отмены праздника в Казани из-за возможной атаки БПЛА:

— Все риски, которые существуют в этой части на сегодняшний день, просчитаны. Соответствующие органы держат ситуацию под контролем. Если будут какие-то угрозы, то сценарии развития и реагирования уже разработаны.

Дарья Пинегина