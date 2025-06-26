Ринат Фахретдинов встретится с Андреасом Густафссоном на UFC в Париже 6 сентября

Фото: Динар Фатыхов

Российский боец Ринат Фахретдинов проведет свой следующий поединок против шведского новичка промоушена Андреаса Густафссона на турнире UFC в Париже, который состоится 6 сентября. Об этом пишет «Спортс».

Для Рината Фахретдинова (24-2-1) это будет первый бой с октября прошлого года. Тогда он одолел Карлоса Леаля единогласным решением судей, продлив свою беспроигрышную серию в UFC. Фахретдинов считается одним из самых перспективных бойцов в среднем весе.

Его оппонент, Андреас Густафссон (12-2), дебютировал в UFC в июне текущего года. В своем первом поединке под эгидой ведущего мирового промоушена он одержал победу судейским решением над Хаосом Уильямсом.

Рената Валеева