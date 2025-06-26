Внутриблоковая торговля стран БРИКС достигла $1 трлн

Фото: Мария Зверева

Внутренняя торговля между странами БРИКС достигла значимого рубежа в один триллион долларов США. Об этом сообщил спецпредставитель президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев в своем телеграм-канале, подчеркнув укрепление экономических связей внутри объединения.

— Внутренняя торговля стран БРИКС достигла $1 трлн. Значимый рубеж, подтверждающий укрепление экономических связей и рост роли объединения в формировании новой архитектуры мировой экономики, — отметил Дмитриев в своем сообщении.

Он также подчеркнул, что работа по укреплению бизнес-связей будет продолжена, в том числе через Деловой совет БРИКС, в соответствии с поручением президента России Владимира Путина.

БРИКС — это межгосударственное объединение, созданное в 2006 году Россией, Китаем, Индией и Бразилией. В 2011 году к нему присоединилась ЮАР, а с начала 2024 года состав организации пополнился рядом новых государств.

Рената Валеева