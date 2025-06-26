В Армении арестованы 15 человек по делу о «захвате власти»

В Армении арестованы пятнадцать человек в рамках уголовного дела о попытке «захвата власти», ключевым фигурантом которого является архиепископ Баграт Галстанян, политический противник премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом пишет РИА «Новости».

— Все ходатайства по делу о терроризме и подготовке к захвату власти, поданные в суд, удовлетворены, 15 обвиняемых арестованы, — говорится в сообщении, касающемся хода расследования.

Накануне адвокат архиепископа Баграта Сергей Арутюнян сообщил журналистам, что его подзащитному предъявлены обвинения по статьям о терроризме, организации массовых беспорядков и узурпации власти. Арутюнян назвал эти обвинения смехотворными, а сам процесс — «политическим преследованием».

В ночь на четверг стало известно, что архиепископ и его сторонники были арестованы на два месяца.

Архиепископ Баграт Галстанян является одним из лидеров оппозиционного движения «Тавуш во имя Родины», требующего отставки премьер-министра Пашиняна из-за его политики в вопросах делимитации границы с Азербайджаном.

Рената Валеева