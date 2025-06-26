Минобороны: российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

Фото: Динар Фатыхов

Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Новосергеевку и Шевченко. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, успешные действия подразделений Вооруженных сил привели к установлению полного контроля над этими территориями.

— Освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении Минобороны.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Ялта в ДНР.

Рената Валеева