Минобороны: российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Новосергеевку и Шевченко. Об этом сообщили в Минобороны.
Согласно заявлению ведомства, успешные действия подразделений Вооруженных сил привели к установлению полного контроля над этими территориями.
— Освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении Минобороны.
Накануне российские войска освободили населенный пункт Ялта в ДНР.
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