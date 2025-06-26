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Минобороны: российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР

12:12, 26.06.2025
Минобороны: российские войска освободили Новосергеевку и Шевченко в ДНР
Фото: Динар Фатыхов

Российские войска за минувшие сутки освободили два населенных пункта в Донецкой Народной Республике (ДНР) — Новосергеевку и Шевченко. Об этом сообщили в Минобороны.

Согласно заявлению ведомства, успешные действия подразделений Вооруженных сил привели к установлению полного контроля над этими территориями.

— Освободили населенный пункт Новосергеевка Донецкой Народной Республики. Освобожден населенный пункт Шевченко Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении Минобороны.

Накануне российские войска освободили населенный пункт Ялта в ДНР.

Рената Валеева

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