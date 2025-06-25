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Российские военные освободили населенный пункт Ялта в ДНР

12:51, 25.06.2025
Российские военные освободили населенный пункт Ялта в ДНР
Фото: Дарья Пинегина

Российские войска освободили населенный пункт Ялта в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Подразделения группировки войск «Восток» в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ялта Донецкой Народной Республики, — говорится в сводке.

Накануне российские войска взяли под контроль Дылеевку в ДНР.

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