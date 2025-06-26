МЧС: в казанском поселке Залесный горит частный дом
В поселке Залесный по адресу: улица Актанышская, 18, сегодня утром произошло возгорание частного жилого дома. На месте происшествия работают силы ГУ МЧС России по Татарстану.
На тушение пожара поданы три водяных ствола. Для работы в условиях сильного задымления задействованы три звена газодымозащитной службы (ГДЗС), сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по республике Андрей Родыгин.
Для обеспечения бесперебойной подачи воды к месту пожара проложена магистральная линия.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.