В Казани 28 и 29 июня изменятся маршруты автобусов №22 и 89 из-за чемпионата России по велоспорту

Фото: Динар Фатыхов

В связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту «шоссе» в Казани 28 и 29 июня будут внесены значительные изменения в схемы движения городских автобусных маршрутов №22 и 89. Об этом пишет МУП «Пассажирское автотранспортное предприятие №2».

Как сообщает ГАИ, временные ограничения движения транспорта будут действовать на участке при съезде с Кремлевского моста до улицы Батурина.

График перекрытия движения:

28 июня: с 8.00 до 14.00;

29 июня: с 6.00 до 15.00.

Во время действия ограничений маршруты будут пролегать по следующим временным схемам:

В прямом направлении: автобусы будут следовать с Кремлевской дамбы по площади Тысячелетия, далее по улице Лево-Булачной, улице Астрономической, улице Лобачевского, выходить на улицу Карла Маркса и затем продолжать движение по своему обычному маршруту.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В обратном направлении: автобусы проследуют с улицы Карла Маркса по улице Пушкина, далее по улице Право-Булачной, площади Тысячелетия, выйдут на Кремлевскую дамбу и далее вернутся на свой обычный маршрут.

В Казани перекроют часть дорог с 26 по 30 июня в связи с проведением чемпионата России по велосипедному спорту «шоссе».

Рената Валеева