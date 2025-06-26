Американские ученые открыли новый вид динозавра — Enigmacursor размером с лабрадора

Ученые в США обнаружили новый, ранее неизвестный вид динозавра. Особь, получившая название Enigmacursor, что в переводе с латыни означает «загадочный бегун», будет представлена публике в лондонском Музее естественной истории уже в ближайшее время. Об этом сообщают «Известия».

Этому небольшому существу, жившему около 150 млн лет назад, удалось избегать внимания ученых до сегодняшнего дня. Enigmacursor, чьи габариты сравнимы с размерами домашнего лабрадора, передвигался по земле в тени гигантских диплодоков и стегозавров. Интересно, что первоначально этот вид был ошибочно классифицирован как нанозавр, однако новейшие исследования позволили палеонтологам с уверенностью заявить — перед нами совершенно новое животное.

Enigmacursor обладал впечатляющими пропорциями: при росте всего 64 сантиметра его длина достигала 180 сантиметров. Внешне он напоминал привычного нам лабрадора, однако его отличительной чертой стали непропорционально длинные ноги и хвост, что, вероятно, и обеспечивало ему высокую скорость передвижения.

— У него была относительно маленькая голова, поэтому, вероятно, он не был самым умным, — делится особенностями нового экспоната профессор Сюзанна Мейдмент, куратор лондонского музея.

Мейдмент также высказала предположение, что на момент смерти динозавр был еще подростком.

«Мы» — это млекопитающие. До недавних пор считалось, что наши далекие предки при динозаврах были представлены небольшими зверьками, которые обитали только на деревьях — наземные экологические ниши были плотно заняты динозаврами всех размеров и мастей. Но в Бристольском университете с такой интерпретацией жизни пращуров не согласны.



Рената Валеева