Генеральным директором ООО «Юнимилк» назначена Илона Квачадзе

Фото: Максим Платонов

В ООО «Юнимилк», компании, чья история тесно связана с реструктуризацией активов обанкротившегося в 2014 году АО «Вамин Татарстан», произошли кадровые изменения. Генеральным директором предприятия назначена Илона Квачадзе, предпринимательница, известная как владелица московской консалтинговой фирмы.

На своем новом посту Илона Квачадзе сменила Айрата Мухамадеева, который ранее возглавлял ООО «Юнимилк». Отмечается, что Мухамадеев имел связи с Минтимером Мингазовым, бывшим учредителем компании.

Согласно открытым данным, Илона Квачадзе является единственным владельцем и учредителем ООО «Брил.Консалтинг», компании, специализирующейся на консультировании в области коммерческой деятельности и управления. Фирма была зарегистрирована в декабре прошлого года и не имеет в своем штате сотрудников. До недавнего времени ООО «Брил.Консалтинг» также владело предприятием, занимающимся производством и торговлей продуктами питания.

В начале декабря прошлого года стало известно, что молочный завод «Юнимилк», ранее известный как «Вамин Татарстан», сменил владельца. С 6 декабря новым владельцем стал экс-министр сельского хозяйства Чечни, председатель совета директоров Health & Nutrition (бывшая «Danone Россия») Руслан Алисултанов.

Рената Валеева