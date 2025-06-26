Парк «Россия — моя история» в Казани обновил мультимедийную экспозицию

Фото: Максим Платонов

Исторический парк «Россия — моя история» приглашает жителей и гостей столицы Татарстана окунуться в удивительный мир российской истории с новой, обновленной мультимедийной экспозицией «Романовы». Об этом пишет мэрия.

Посетителей ждет погружение в эпоху правления династии Романовых, представленное в совершенно новом формате. На выставке можно будет увидеть оживших правителей благодаря передовым анимационным технологиям, проследить ход российской истории по интерактивной ленте времени, ознакомиться с ключевыми событиями каждого периода и узнать множество интересных фактов.

В рамках цифрового пространства экспозиции будут поэтапно запускаться эффектные игровые механики и познавательные викторины, разработанные специально для школьников.

Рената Валеева