Лавров поблагодарил Туркменистан за содействие выезду граждан России из Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров выразил благодарность руководству Туркменистана за оперативное содействие выезду российских граждан из Ирана на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает «Интерфакс».

Выступая 25 июня в ашхабадском отеле «Йылдыз» перед сотрудниками туркменского МИД, а также преподавателями и студентами Института международных отношений, Лавров отметил важность сотрудничества между странами в сложных международных условиях.

Министр высоко оценил деятельность Туркменистана на международной арене, подчеркнув уникальность статуса страны как постоянного нейтрального государства.

— Это единственная страна, чей полный нейтральный статус был трижды официально признан единогласно Генеральной Ассамблеей ООН, — отметил Лавров.

Он также отметил значительный вклад Туркменистана в укрепление мира и стабильности как в Центральной Азии, так и за ее пределами, в том числе международные инициативы: «диалог как гарантия мира», создание «зоны мира, доверия и сотрудничества в Центральной Азии» и объявление текущего года Международным годом мира и доверия.

Нападающий казанского «Рубина» Касра Тахери, недавно перешедший в клуб, испытывает трудности с выездом из Ирана.



Рената Валеева