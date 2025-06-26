Альметьевские детские сады готовы принять более 1 500 юных горожан в новом учебном году

Фото: Ринат Назметдинов

С 1 июня в Альметьевске стартовала кампания по приему воспитанников детских садов на 2025—2026 учебный год. В рамках этой кампании более полутора тысяч малышей получат возможность посещать дошкольные учреждения города. Всего до конца августа планируется зачислить в детские сады 1 566 детей.

Администрация Альметьевского района сообщила, что 54 городских детских сада уже готовятся принять своих будущих воспитанников. Наибольшее количество мест — 551 — будет предоставлено для самых маленьких — детей в возрасте от 1 года до 2 лет. Это станет отличной новостью для родителей, чьи малыши достигают соответствующего возраста в ближайшее время.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

На втором этапе комплектования, после распределения мест для самых юных, приоритет будет отдан детям, которым на 1 сентября исполнится от 2 лет и более. Для этой возрастной категории предусмотрено 769 мест.

Кроме того, для детей в возрасте от 3 до 4 лет в детских садах города будет открыто более 246 мест.

В Татарстане более 108 тысяч родителей уже воспользовались компенсацией за оплату детского сада в 2025 году. Общая сумма выплат превысила 1,6 миллиарда рублей.

Рената Валеева