Более 108 тысяч родителей в Татарстане получили компенсации за детсады в 2025 году

В Татарстане более 108 тысяч родителей уже воспользовались компенсацией за оплату детского сада в 2025 году. Общая сумма выплат превысила 1,6 миллиарда рублей.

Компенсация зависит от количества детей в семье и средней стоимости содержания ребенка в конкретном дошкольном учреждении. Для одного ребенка родители могут вернуть 20% от затрат, для двух — 50%, а для трех и более — 70%. Выплаты начисляются автоматически после подачи заявления через портал госуслуг.

В региональном Минобрнауки подчеркивают, что компенсация — важная мера поддержки семей с детьми. В 2024 году ею воспользовались более 170 тысяч человек, а объем выплат составил почти 2,6 миллиарда рублей.

Родителям напоминают: при смене детского сада или появлении второго ребенка нужно обновить информацию через портал госуслуг или обратиться в соцзащиту.

