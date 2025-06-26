Министр обороны Индии обсудил с Белоусовым укрепление сотрудничества с Россией

Министр обороны Индии Раджнатх Сингх 26 июня провел переговоры с российским коллегой Андреем Белоусовым, посвященные укреплению двустороннего сотрудничества между странами. Встреча состоялась в рамках заседания глав министерств обороны государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Циндао.

В сообщении индийского министерства обороны в социальной сети X (бывший Twitter) отмечается, что «два министра провели продуктивные дискуссии по укреплению двустороннего оборонного сотрудничества между Индией и Россией».

Ранее, 29 апреля, директор совместного российско-индийского интегратора RISING Дебджит Чакраборти сообщил, что Индия заинтересована в сотрудничестве с Россией в сферах технологий, искусственного интеллекта и кибербезопасности.

Напомним, что в феврале текущего года Россия и Индия подписали соглашение, направленное на упрощение взаимодействия между министерствами обороны двух стран при организации совместных мероприятий, что стало важным шагом в развитии стратегического партнерства.

Министерство обороны Индии заключило контракт с Россией на поставку противокорабельных крылатых ракет.

Рената Валеева