Нилов предложил выдворять мигрантов-коммунальщиков за предвыборную агитацию

Фото: Динар Фатыхов

Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил применять меры вплоть до выдворения из России к мигрантам, работающим в коммунальной сфере, за незаконную предвыборную агитацию. Письма адресовано министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину, пишет ТАСС.



В документе Нилов подчеркивает, что сотрудники сферы жилищно-коммунального хозяйства должны заниматься исключительно профильной деятельностью — ремонтными работами на объектах коммунальной инфраструктуры, уборкой территории, поддержанием порядка на улично-дорожной сети и другими обязанностями.



— Что касается категории трудовых мигрантов, к ним должны применяться дополнительные меры ответственности вплоть до принудительного выдворения за пределы РФ. Со своей стороны сообщаю о разработке соответствующих законодательных инициатив, — говорится в письме.

Реальное время / realnoevremya.ru

По словам Нилова, в настоящее время наблюдается ситуация, когда мигранты-коммунальщики как в рабочее, так и в нерабочее время вместо выполнения своих прямых обязанностей распространяют агитационные материалы. При этом они имеют доступ в подъезды многоквартирных домов и к почтовым ящикам жильцов.

— Кроме того, сотрудники сферы ЖКХ нередко занимаются контрагитацией, срывая листовки и плакаты «неугодных» кандидатов и, наоборот, расклеивая печатную агитацию в пользу «своих». Это также противоречит нормам действующего законодательства, — отметил Нилов.

В Госдуму внесли законопроект, который расширяет основания для лишения мигрантов приобретенного гражданства России.

Рената Валеева