Рахимов: форвард «Рубина» Даку прибудет на сборы команды 28 июня

Фото: Динар Фатыхов

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов сообщил, что албанский нападающий Мирлинд Даку присоединится к команде на сборах 28 июня. Об этом пишет РИА «Новости».

Ранее в июне «Рубин» вел переговоры с санкт-петербургским «Зенитом» по поводу трансфера Даку, однако сделка сорвалась из-за несогласованных финансовых условий, о чем сообщил агент игрока Харис Факич.

— По Даку, у него тоже самое, после сборной должна быть пауза, ему дали до 28 июня отдохнуть, дальше он должен вернуться и начать тренироваться, — заявил Рахимов журналистам.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Рашид Рахимов прокомментировал отсутствие на сборах других игроков команды.

— Вы же не только его (Даку) не видите на сборе. Рустамжон Ашурматов, который вышел на чемпионате мира, его тоже нет. Вы его не ждете что ли? Хорошо, он в зале тренируется, не на поле. Игор Вуячич прилетел сегодня, он на поле. Еще одного вы сегодня не видели, Николу Чумича. У него позитивное событие, первый ребенок, мы его отпустили на два-три дня, сегодня-завтра он уже должен быть здесь, — сказал он.

Рената Валеева