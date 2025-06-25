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ФАС проверит цены на рыбу: запросы направлены 37 рыбодобывающим компаниям

19:31, 25.06.2025
ФАС проверит цены на рыбу: запросы направлены 37 рыбодобывающим компаниям
Фото: Мария Зверева

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверку цен на рыбную продукцию, направив запросы 37 рыбодобывающим компаниям. Цель проверки — анализ обоснованности цен на ключевые виды рыбы, пишет RT.

Как сообщили в ведомстве, под пристальным вниманием находятся компании, осуществляющие добычу горбуши, минтая, трески, пикши и сельди тихоокеанской.

В рамках проверки компаниям предписано предоставить информацию о первичной переработке, объемах реализуемой продукции, реализации и структуре себестоимости за период 2024—2025 годов.

В России прогнозируют значительный рост экспорта рыбной продукции из страны в 2025 году. Ожидается, что объем экспорта превысит $6 млрд, что значительно больше показателя 2024 года в $4,8 млрд

Рената Валеева

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